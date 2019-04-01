Микропротезирование и восстановление зубов

Одним из новых направлений в стоматологической области является микропротезирование. Главная задача данной процедуры заключается в возможности сохранить разрушенные зубы, восстановить их функции, улучшить внешний вид. Более подробно о данном направлении вы можете узнать на странице.

В чем основные отличия новой методики

Щадящие способы восстановления, которые при которых практически не затрагиваются соседние здоровые зубы. Изготовление конструкций для реставрации зубов (накладок, вкладок) осуществляется в лабораторных условиях по индивидуальным слепкам. Использование современных материалов наделяет их качеством, надедностью и долговечностью. Эстетическая сторона. При помощи методов микропротезирования удается добиться безупречного внешнего вида зубов, доктора его называют «голливудской улыбкой».

Какие виды протезирования используют стоматологи

Адгезивное. Данный метод предусматривает изготовление протезов для одного или двух зубов. В качестве основного материала используют стекловолокно, это обусловлено его невероятной прочностью, позволяющей изготавливать мостовидные протезы, который можно использовать длительный промежуток времени. Еще одно немаловажное преимущество использование стекловолокна – установка мостовидного протеза за одно посещение врача. Получить квалифицированную консультацию вы можете здесь. Изготовление виниров (накладок). Данные элементы имеют вид пластинки, которая прикрепляется к наружной стороне зуба, используется для корректировки формы, цвета, внешнего вида, сколов, затемнений, щелей. Они также предотвращают негативное воздействие кофе, чая, никотина и др. Вкладки. Предусматривает применение пломб, изготовленных в лабораторных условиях. Их главное преимущество – эстетичный внешний вид, повышенный уровень прочности. Протезирование с использованием штифтов. Применяется при реставрации разрушенных зубов с целым корнем, в него вкручивают штифт, который является основой коронки. Преимущество заключается в том, что данный метод не предусматривает обточку соседних зубов.

Современные методы протезирования позволяют решать не только проблему здоровья зубов, но и эстетическую сторону вопроса.

Стоматолог самостоятельно определяет для каждого клиента методы протезирования, предлагая ему наиболее оптимальные, исходя из состояния зуба и других нюансов.