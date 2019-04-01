Микропротезирование и восстановление зубов

Одним из новых направлений в стоматологической области является микропротезирование. Главная задача данной процедуры заключается в возможности сохранить разрушенные зубы, восстановить их функции, улучшить внешний вид. Более подробно о данном направлении вы можете узнать на странице.
В чем основные отличия новой методики
- Щадящие способы восстановления, которые при которых практически не затрагиваются соседние здоровые зубы.
- Изготовление конструкций для реставрации зубов (накладок, вкладок) осуществляется в лабораторных условиях по индивидуальным слепкам. Использование современных материалов наделяет их качеством, надедностью и долговечностью.
- Эстетическая сторона. При помощи методов микропротезирования удается добиться безупречного внешнего вида зубов, доктора его называют «голливудской улыбкой».
Какие виды протезирования используют стоматологи
- Адгезивное. Данный метод предусматривает изготовление протезов для одного или двух зубов. В качестве основного материала используют стекловолокно, это обусловлено его невероятной прочностью, позволяющей изготавливать мостовидные протезы, который можно использовать длительный промежуток времени. Еще одно немаловажное преимущество использование стекловолокна – установка мостовидного протеза за одно посещение врача. Получить квалифицированную консультацию вы можете здесь.
- Изготовление виниров (накладок). Данные элементы имеют вид пластинки, которая прикрепляется к наружной стороне зуба, используется для корректировки формы, цвета, внешнего вида, сколов, затемнений, щелей. Они также предотвращают негативное воздействие кофе, чая, никотина и др.
- Вкладки. Предусматривает применение пломб, изготовленных в лабораторных условиях. Их главное преимущество – эстетичный внешний вид, повышенный уровень прочности.
- Протезирование с использованием штифтов. Применяется при реставрации разрушенных зубов с целым корнем, в него вкручивают штифт, который является основой коронки. Преимущество заключается в том, что данный метод не предусматривает обточку соседних зубов.
Современные методы протезирования позволяют решать не только проблему здоровья зубов, но и эстетическую сторону вопроса.
Стоматолог самостоятельно определяет для каждого клиента методы протезирования, предлагая ему наиболее оптимальные, исходя из состояния зуба и других нюансов.