Когда что сажать? Посевной календарь огородника на 2019 год

Теория о зависимости роста растений от фаз Луны имеет множество сторонников. Они уверены, что при посадке культуры в подходящий для этого день по лунному календарю будет способствовать тому, что развитие растений будет происходить быстрее и лучше.

Отметим, что современный лунный календарь основывается не только на фазах Луны, но и на ее расположении в знаках Зодиака. И это еще не всё. Учитываются даже дни недели! Трудно найти логическое объяснение тому, чем понедельник, например, лучше для посадки растения, чем вторник или среда, но факт остается фактом: культуры, высаженные в благоприятные для этого дни, развиваются лучше, а значит принесут больший урожай и будут меньше подвержены болезням.

Благоприятные дни по лунному календарю

Капуста белокочанная 9, 12, 13, 18, 22, 26-28 апреля; 4, 15, 19, 24, 25, 31 мая; 1, 2, 11, 16, 20 июня.

Томат 8, 12, 22, 26-28 апреля; 9, 15, 19, 24, 25 мая; 2, 7, 11, 16 июня

Огурцы 9, 18, 22, 26-28 апреля; 4, 15, 19, 24, 25, 31 мая; 1, 2, 11, 16, 20 июня

Морковь 16, 17, 18, 23, 28 апреля; 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 мая

Свекла 16, 17, 18, 23, 18 апреля; 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 мая; 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30 июня

Картофель 4, 7-9, 19, 24, 31 мая; 1, 6, 7, 15, 16 июня

Лук репчатый 22, 28 апреля; 7, 8, 9, 20, 24 мая

Чеснок 19, 22, 23 апреля; 7, 8, 9, 10 мая

Баклажан 9, 11, 18, 26, 27, 28 апреля; 8, 14, 15, 24, 25 мая; 2, 11, 20 июня

Перец болгарский 9, 11, 18, 26, 27, 28 апреля; 8, 14, 15, 24, 25 мая; 2, 11, 20 июня

Кабачок 9, 18, 26, 27, 28 апреля; 3, 4, 14, 15, 24, 31 мая; 1, 2, 11, 20 июня

Редис 16, 17, 18, 23, 28 апреля; 4, 9, 14, 15, 19, 24, 31 мая; 1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30 июня

Стручковая фасоль 22, 28 апреля; 3, 4, 9, 10, 15, 19, 24, 25, 31 мая; 1, 2, 7 июня

Укроп, петрушка 18, 20, 23, 26-28 апреля; 4, 15, 19, 24, 25, 31 мая; 1, 2, 11, 16, 20 июня

Арбуз 22, 26-28 апреля; 3, 4, 15, 19, 24, 25, 31 мая;1, 2, 11, 16 июня

Всегда учитывайте климатические и погодные условия своей территории и конкретного сезона.