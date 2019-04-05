Как выбрать брокера Форекс

Заработок на торгах посредством купли-продажи ценных бумаг, обмена валюты сегодня очень распространён. Однако такой вид деятельности невозможен без участия брокера. Им может быть коммерческая организация или отдельная группа внутри нее, банк.

Многие прибегают к услугам форекс брокера, однако есть множество других организаций, при выборе которых стоит обращать внимание на следующее.

Для начала необходимо удостовериться в наличии лицензии на оказание брокерских услуг. Это важно ввиду того, что такой участник финансовых отношений обязан соответствовать установленным законом требованиям в части уставного капитала, раскрытия отчётности. Это касается и лицензии. Она размещается на официальном сайте брокера, Банк России публикует реестр держателей. В случае, если такое требование не исполняется, лучше подыскать другого брокера.

Далее следует ознакомиться с регламентом брокера на обслуживание. Его обычно выкладывают на сайт компании. Главное – прочитать специфику работы организации на фондовом рынке.

Тарифы брокера – тоже немаловажный аспект. Дабы в дальнейшем не попасть впросак, необходимо узнать, сколько предстоит заплатить за услуги компании.

После изучения перечисленных факторов не лишним будет позвонить на горячую линию брокера, чтобы убедиться в компетентности сотрудников. В ходе разговора можно задать возникшие вопросы по регламенту.

Отзывы в интернете тоже позволят создать картину о работе брокера. В обсуждениях участвуют и частные инвесторы, и представители компании.

На своём сайте брокеры выкладывают обучающие ролики, касающиеся работы на фондовом рынке. Их стоит посмотреть, чтобы знать принципы работы в указанной сфере.

Так как на брокере лежат обязанности налогового агента, он обязан уплачивать подоходный налог с каждого участника. Однако некоторым требуется от клиентов внесение денежных средств под списание налога на счёт под конец налогового периода. Другие же просто сообщают в налоговый орган о том, что у клиента на счёте средств нет, ввиду чего налоговая инспекция предъявляет требования к последнему.