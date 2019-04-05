Сфера применения поролона довольно широка. Материал незаменим в мебельном производстве, строительстве. Широко используется для различных бытовых целей. Без поролона невозможна транспортировка деликатных грузов. На сайте http://www.Porolon-Optom.ru можно найти поролон для любых целей.

Преимущества поролона

Поролон крепко закрепился на нашем рынке. Без него невозможно представить работу многих производственных отраслей. Поролон также широко востребован бытовыми потребителями. Высокий спрос на материал обусловлен преимуществами, которыми он наделен:

высокая износостойкость и прочность;

экологическая безопасность;

особая влагостойкость и герметичность;

возможность применения в широком температурном диапазоне.

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Покупка поролона без переплат

У нас можно приобрести поролон оптом и в розницу. Мы готовы предоставить вам поролон любых видов, в том числе:

мебельный;

упаковочный.

Мебельный поролон имеет свои подвиды:

легкий;

стандартный;

жесткий.

Легкий в основном применим в производстве мебели для дома. Его используют как дополнительный прокладочный материал для повышения комфортности мебели. Стандартный поролон широко применим для изготовления мебели для офисов. Такой вид материала рассчитан на средние нагрузки. Жесткий часто используют для производства сидений офисных стульев. Материал обладает особой прочностью.

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