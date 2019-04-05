Самый быстрый, а самое главное качественный способ построить себе жилье – это заказ деревянного каркасного дома.

В компании Белый Журавль вы с помощью каталога сможете просмотреть всевозможные варианты и виды каркасных домов. Все они выполнены из экологически чистых материалов и прослужат вам долгое время.

В чем причина популярности каркасных деревянных домов?

Все больше людей предпочитают обратиться в компанию, для того чтобы сделать заказ на постройку качественного каркасного дома и на это есть несколько весомых причин.

Быстрый монтаж позволит, в короткие возвести дом, который по качеству, прочности и долговечности, практический ничем не уступает тем домам, что строят из кирпича или других материалов.

Один из самых экономных и недорогих способов построить дом, который будет полностью подстроен под ваши запросы. Материал, из которого собирается сам каркас и крыша, на порядок ниже, чем стоимость тех же кирпичных и других материалов. К тому же сам дом в собранном виде, имеет относительно легкий вес, поэтому вы значительно сэкономите на фундаменте, установка которого стоит недешево.

Прочность каркаса и отсутствие усадки, позволит практический сразу, после того как каркас собран, стены и крыша установлены, приступать к внутренним работам. Выполнять отделку стен, пола и потолка.

Высокое качество теплоизоляции, позволит комфортно чувствовать себя комфортно внутри дома в холодное время года. К тому же такая теплоизоляция отлично и долго удерживает тепло внутри, что дает возможность экономить на отоплении.

Деревянные каркасные дома возводятся довольно быстро благодаря тому, что строятся уже из готовых элементов. Вначале собирают сам каркас, а затем его обшивают панелями или другими подобными материалами. Затем приступают к внутренней отделки.

Как правило, дома построенные по такой системе, не превышают двух этажей, но при желании можно обустроить чердачное помещение под мансарду.

Сам дом прослужит вам долгое время – это происходит благодаря современным технологиям и материалам, что, безусловно, делает их популярными и востребованными среди тех людей, что желают получить надежное и уютное жилье, в котором будет тепло и комфортно. При этом значительно позволит сэкономить свои денежные средства, как на самом материале, так и на услугах профессиональных людей.