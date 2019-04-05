Игровые автоматы: виды, характеристика, преимущества

Каждый из нас хоть раз проводил время за игровым автоматом или, по крайней мере, желал окунуться в мир азарта и сорвать крупный выигрыш. На сегодняшний день существует огромное количество способов развлечься за рулеткой. Более того, попытать удачу можно не выходя из дома, посетив любые онлайн-слоты, например, Joy casino. Современный рынок переполнен игровыми предложениями. Поэтому, прежде чем приступить к азартным увлечениям, следует разобраться, какие бывают разновидности игровых автоматов, каковы их особенности и преимущества.

Виды игровых автоматов

Все игровые автоматы подразделяются на оффлайн- и онлайн-казино. В последнее время наибольшую популярность набирает вторая разновидность игровых слотов, поскольку процесс отличается удобством, доступностью и большим разнообразием игр по сравнению с игровыми залами.

В свою очередь, оффлайн-автоматы включают следующие виды:

Механические аппараты – классические игровые устройства, которые имеют три барабана, одну игровую строку и символику (фрукты, цифры и т.д.). Механический автомат снабжен крупным рычагом, предназначенным для старта игры. За счет него сегодня такие автоматы получили прозвище «однорукие бандиты».

Полумеханические игровые аппараты – игровые устройства, в которых движение барабанов контролируется процессором, а их запуск осуществляется с помощью кнопки.

Видео-слоты – современные игровые автоматы, где барабаны отображены на экране

устройства.

Онлайн-слоты бывают:

Трехбарабанные. На линии слота расположено всего три символа, что увеличивает вероятность выигрыша.

Пятибарабанные. На одной линии расположено пять изображений, соответственно, вероятность того, что все символы совпадут, намного уменьшается.

Игровые автоматы с фиксированным джекпотом. До начала игры устанавливается конкретная денежная ставка, которая до конца остается неизменной вне зависимости от количества ставок и участников.

Игровые автоматы с прогрессивным джекпотом. Такой джекпот создается из отчислений со ставок или выигрышей игроков.

Игровые автоматы со множеством линий. Современные игровые слоты имеют три и более линий, на которых расположены от 5 до 9 барабанов.

Преимущества игровых автоматов

Почему же игровые автоматы вызывают интерес у широкой публики? Во-первых, азартные игры подкупают простыми правилами. В игре не нужно задействовать логическое мышление, просчитывать ходы или выигрышные комбинации. Достаточно выбрать ставку, запустить барабан и дождаться результата. Разобраться с размерами ставок и выплат не представляет сложности даже для новичков. Существует множество призовых и бонусных опций слотов, что увеличивает шанс неплохого заработка. Во-вторых, большое разнообразие ассортимента, новые игры на любую тематику, красочность и современный дизайн не оставят равнодушными даже заядлых скептиков. В-третьих, наличие возможности в онлайн-казино сделать ставку за счет виртуальных монет в тестовой версии, что позволяет игроку сориентироваться в игре и сделать для себя вывод, стоит ли продолжать игру.