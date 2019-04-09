Женская одежда больших размеров

Сегодня найти одежду для женщин с царственной фигурой несложно, ведь быть обладательницей пышных форм не значит носить бесформенные балахоны или наряды из плотной утягивающей ткани.

Современная мода диктует свои правила. В магазинах представлены линейки вещей для женщин с самого маленького до большого размера. И это не «унылые» вещи, а стильные и качественные товары из шифона, шелка и трикотажа.

В первую очередь обратите внимание на стиль, в котором вам будет комфортно. Полистайте журналы, познакомьтесь с популярными трендами или просто зайдите на сайты интернет-магазинов женской одежды, к примеру, как вот тут.

Обратите внимание на классические изделия с правильным кроем. Это должна быть одежда с идеальной посадкой, так как бесформенная только добавит к образу неуверенности и утяжелит его.

Гнаться за модой не стоит, здесь важна индивидуальность. Для стилистов одежда больших размеров – это особая мода и в ее создании учитываются многие нюансы и аспекты.

Нюансы выбора.

Дизайнеры с гордостью делятся своими новинками plus-size, придавая моделям стильность и экстравагантность.

Покупая любую вещь, обратите внимание на:

Размер.

Тип фигуры.

Стиль.

Слишком свободные вещи только добавят объема, а очень узкие – подчеркнут все то, что лучше скрыть. Поэтому обратите внимание на вещи облегающего силуэта – блузки по фигуре, юбки и рубашки прямого кроя, платья с завышенной талией.

Для фигуры типа «яблоко» акцент делается на тонких руках, пышной груди и стройных ногах.

Подчеркнуть шикарный бюст способны вырез «лодочка», v-образный вырез и воротник стойка.

Для каждодневного образа идеальны туфли на маленьком каблучке, а стройность ног поможет показать обувь на шпильке с ремешком.

Особое внимание обладательницам фигуры типа «груша» следует уделить красивым плечам, тонкой шее и узкой талии. Для них актуальны рубашки с круглым вырезом и туники с разноцветными принтами.

Отдельно нужно сказать о брюках. Эта категория товаров занимает особое место у любой женщины – они удобны и практичны. Брюки есть у всех и женщины пышных форм не исключение. Сегодня представлены модели с высокой посадкой, из хлопка с эластаном, с утягивающим эффектом, с манжетами, укороченные и, конечно, классические.

Вам остается только выбрать модели спокойных неброских тонов, подобрать удобную обувь и дополнить образ аксессуарами, которые будут в гармонии с выбранным луком.