Вулкан Вегас обеспечивает азартным игрокам комфортную атмосферу для гемблинга а также высокий уровень безопасности личных данных и финансовых транзакций. Именно поэтому данное казино считается одним из самых популярных среди аналогичных игровых площадок в интернете.

Стать членом клуба казино Вулкан Вегас может любой желающий, которому исполнилось 18 лет. Для этого необходимо перейти на официальный сайт https://vulcan-vegas.net/ru и зарегистрироваться, указав надежный логин и пароль, а затем подтвердив свои данные.

В оформлении казино преобладают типичные для данного заведения цвета, также здесь удобное игровое меню, которое располагается слева, и где представлено более сотни игр на различную тематику, от проверенных производителей софта для гемблинга.

Даже если вы впервые на сайте казино Вулкан Вегас, сориентироваться не составит труда, ведь навигация по сайту разработана с максимальным удобством для пользователя.

После регистрации, каждый участник клуба получает бонусы от администрации казино!

Среди них:

Бонус в размере 100% от суммы пополнения первого депозита.

125% при пополнении депозита второй раз.

150% бонус за пополнения третьего депозита.

Еженедельный бонус в размере 100%, который выплачивается после пополнения четвертого депозита.

Начисления баллов по программе лояльности, которые затем можно обменять на деньги, либо же использовать для повышения рейтинга члена казино.

Для того чтобы вывести данные бонусные начисления за пополнения депозита, их необходимо отыграть, и в данном случае вейджер будет равен х30.

Для пополнения и вывода средств в казино действуют две валюты на выбор - доллары и рубли. Все транзакции доступны с использованием популярных платежных систем:

Кредитных карт.

Дебетовых карт.

Яндекс.Денег.

Liqpay.

Qiwi.

WebMoney,.

Neteller.

Moneta.ru.

Альфа-Клик, а также по номеру мобильного телефона.

Казино Вулкан Вегас действует на основе лицензии 8048/JAZ2012, поэтому обеспечивает только безопасный досуг. А разнообразие игр не оставит равнодушным ни одного азартомана!