Бездепы, бонусы и другие плюсы онлайн казино ПинАп

Это достаточно молодое, но популярное казино, которое предлагает неплохой ассортимент игр, щедрые бонусы и многое другое. Это привлекательное заведение, где царит удивительная атмосфера, хорошее настроение. Оно характеризуется смесью современных технологий и стилем тридцатых годов прошлого века. В казино ПинАп можно найти немало интересных игр, оперативную службу технической поддержки, многое другое. Особенно стоит отметить бонусные предложения, которые можно смело назвать весьма щедрыми.

Бездепозитный бонус можно получить в день рождения. Для этого нужно зарегистрироваться на официальном сайте, использовать правдивые данные во время заполнения полей, обратиться в саппорт. Бонус активируется через личный кабинет. Можно получить 500 рублей на специальный бонусный счет. Вейджер составляет х50.

Есть бонусы и на первые три депозита. На первый можно получить стопроцентное начисление и дополнительно 250 бесплатных вращений. На второй депозит предлагается 75 процентов, а на третий - 100.

Официальный сайте казино ПинАп

Это интересное место, которое отличается от сайтов других заведений. Дизайн выдержан в уникальном стиле. Там используются яркие цвета, есть немало мигающих элементов. Глаза первое время могут с непривычки немного уставать, но потом сайт будет приносить только положительные эмоции. Очень важно, что на нем практически нет навязчивой рекламы, которая постоянно отвлекает от самого главного. Навигационное меню небольшое, но очень практичное.

Регистрация и личный кабинет в казино ПинАп

До двух минут придется потратить пользователю, чтобы зарегистрироваться. Надо выбрать на сайте соответствующую кнопку, заполнить предлагаемые поля, выбрать валюту счета. Надо корректно заполнять каждое поле, чтобы потом не возникало никаких проблем. Подтверждение номера телефона или электронной почты происходит быстро. После этого можно входить в личный кабинет, пользоваться его основными функциями.

Зеркало казино

Оно создано, чтобы каждый, несмотря на блокировки, мог легко воспользоваться всеми доступными функциями казино. Это дубль главного сайта с изменениями в адресе. Рабочее зеркало всегда можно узнать у сотрудников саппорта.

Мобильная версия казино ПинАп

Она создана для тех, кто любит свободу и мобильные технологии. Азартные игры в казино ПинАп благодаря такой версии становятся очень доступными. Достаточно иметь планшет или смартфон, который подключен к интернету, чтобы наслаждаться всеми доступными там играми. Мобильная версия имеет такие плюсы:

Простота использования.

Надежность.

Минимальное потребление трафика.

Ввод, вывод средств в казино ПинАп

Для пополнения депозита и вывода средств предлагаются стандартные способы для большинства казино. В ассортименте есть карты VISA, MasterCard, электронные кошельки Вебмани, Киви и многое другое. Размер минимального депозита составляет 50 рублей. Деньги зачисляются моментально после пополнения. Для вывода надо иметь на счету 500 рублей. Лимит на вывод денег в казино достаточно высокий, что можно отнести к неоспоримым преимуществам. Лимит установлен на уровне 45 тысяч долларов в месяц.