Хирургические вмешательства по поводу заболеваний коленного сустава

В большинстве случаев современные методы лечения позволяют справиться с суставными патологиями консервативным способом, то есть без операции. Однако некоторые заболевания, особенно находящиеся на поздней стадии, требуют проведения хирургического вмешательства. Это единственный способ устранить болевой синдром и сопутствующие патологии, а также восстановить подвижность поврежденного сустава.

Все хирургические операции на коленном суставе можно разделить на два больших типа: малоинвазивные и открытые. К первым относятся вмешательства, выполняющиеся при помощи эндоскопа и других миниатюрных инструментов — это пункция сустава, устранение разрыва связок, различные диагностические процедуры, лечение оскольчатых переломов.

Открытые операции проводятся в особо тяжелых случаях — например, при полном разрушении сустава.

Корригирующие хирургические процедуры

Такие операции выполняются для перераспределения нагрузки на мышцы и суставы, призванного устранить болевые ощущения. К данной разновидности операций можно отнести пересадку мышц и остеотомию. В последнем случае производится удаление части костной ткани с целью восстановления нормального контакта суставных поверхностей.

Резекция сустава

Как правило, процедура проводится в тяжелых случаях различных заболеваний. В большинстве случаев резекция является частью подготовки к более сложной операции —например, к артродезу или эндопротезированию коленного сустава.

Артродез

Хирургическое вмешательство этого типа предполагает полное удаление составных частей сустава для придания сочленению неподвижности. При необходимости кости скрепляются между собой специальными ортопедическими спицами. Восстановительный период длится около двух месяцев, на протяжении этого времени пациент носит гипсовую лангету.

Итогом операции является полная неподвижность сустава. Именно по этой причине артродез применяют в тех случаях, когда восстановить нормальную функциональность сочленения уже невозможно. Однако процедура имеет и бесспорные достоинства, позволяя устранить болевые ощущения и предупредить дальнейшее распространение патологии без дорогостоящего эндопротезирования.

Артропластика

Хирургическое лечение методом артропластики заключается в имплантации в сустав тканей самого пациента. Процедура позволяет уменьшить трение между составными частями коленного сустава, что приводит к восстановлению подвижности сочленения и устранению сильных болей.

Эндопротезирование

Одна из самых сложных операций на коленном суставе. Данное вмешательство предполагает замену поврежденного сустава на имплантат из искусственных материалов, подобранный в индивидуальном порядке. В зависимости от патологии замене подлежит либо весь сустав, либо только его часть. Подвижность после такой процедуры полностью восстанавливается через 3-6 месяцев.

Отметим, что для полного выздоровления необходимо строго следовать рекомендациям специалиста. В противном случае можно значительно усугубить проблему, в результате чего потребуется проведение повторной операции.

Источник: http://rus.mcra.co.il