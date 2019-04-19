Агенство ИНКОМ-Недвижимость: покупка квартиры у надёжных специалистов

Желание купить недвижимость для любого человека требует определенных знаний, связанных с рисками. Поэтому, по понятным причинам, все реже покупатели заключают сделку напрямую, обращаясь в риэлторскую компанию ИНКОМ-Недвижимость.

Кроме экономии времени, финансов, сил, можно быть уверенным в надежности и безопасности заключенной сделки.

В услуги агенства недвижимости ИНКОМ-Недвижимость https://www.incom.ru/ входит: покупка, продажа, обмен, срочный выкуп, аренда жилых и нежилых помещений, помощь в получении ипотеки, лизинг.

Предлагается помощь в поиске покупателей на предлагаемую жилую площадь, сопровождение на протяжении всего процесса приобретения, проверка истории жилья.

Каждая компания занимает свое место на этом рынке услуг. Многое зависит от запросов клиента. В связи с этим, одни фирмы занимаются продажей «вторички» или помогают снять квартиру посуточно, другие – профилируются на продаже в новостройках.

Большинство компаний все же работают во всех направлениях этого сегмента рынка.

Задача любого риэлтора – предусмотреть все варианты и исключить опасные ситуации для потенциального клиента, предложить интересные и надежные варианты в любых операциях с объектами.

Как оградить себя от рисков?

Репутация

Не обращайте внимание на рекламу и уверения сотрудников. Посмотрите отзывы, живые форумы т.е. опирайтесь на собственные ощущения.

Комиссионные

Дешево – не может быть качественно. Оптимальная доля сделки – 4%. Сложные случаи – 6%. У честной компании все прозрачно, без скрытых платежей.

Гарантии

Все условия партнерства прописаны в договоре. Чтобы не попасть в «ловушку», внимательно читайте все пункты. Консультация юриста поможет разобраться в спорных вопросах.

Сервис

Понятное и простое общение, объяснение сложных юридических вопросов, прозрачная работа с начала и до конца покажет профессионализм сотрудников.

Компетентность менеджера

Не обращайте внимание на красивые слова, награды и явно рекламные баннеры. Важно, как агенство оценивает недвижимость, какой процент получит, условия взаиморасчетов, какой нотариус проводит сделку, как будет проходить показ жилья и какова послепродажная поддержка.

Надежное агенство:

Проведет проверку недвижимости и в письменном виде отчитается перед клиентом.

Подробно пропишет собственные обязательства в соглашении.

Включит пункты, которые обязывают компанию поддерживать покупателя после сделки.

Определитесь с вопросами и смело задавайте их риэлтору ИНКОМ-Недвижимость. Документальные подтверждения помогут сделать правильный выбор.