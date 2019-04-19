Фулфилмент для интернет-магазинов России — комплексное решение вопросов доставки

Главная сложность онлайн-торговли — необходимость все держать под контролем. Наличие товарного запаса на складе, работоспособность торговой площадки, актуальность цен и спецпредложений — за всем этим нужно неустанно следить. А также контролировать доставку каждого заказа к потребителям. При этом параллельно нужно заниматься продвижением и рекламой, иначе рейтинг просядет и онлайн-маркет потеряет часть аудитории. Где на все это взять время? Выход один — воспользоваться фулфилментом для интернет-магазинов по России. Он позволит переложить на специалистов часть обязанностей, что освободит время для решения текущих задач. Хороший пример такого сервиса — агрегатор Шиптор. Он предлагает комплексное обслуживание, позволяющее автоматизировать многие аспекты доставки и облегчить работу предпринимателя. По сути, в лице Shiptor в вашем распоряжении окажется надежный помощник, только ему не надо платить зарплату и предоставлять отпуск.



Что же именно вы получаете, заключив договор с этой компанией? Во-первых, вы избавляетесь от необходимости организовывать доставку. Этой работой займутся профессионалы. Они заберут продукцию со склада или у поставщика, упакуют и отправят конечному получателю. При этом пересылка возможна в любой из 7000 населенных пунктов. В крупные города перевозку осуществляют популярные в стране транспортные компании, а в поселки и ПГТ отправления доставляет Почта РФ. Во-вторых, сервис организует возврат заказа, если он по какой-то причине не подойдет покупателю. В таком случае товар будет доставлен продавцу, а потребитель получит назад свои деньги. В-третьих, фулфилмент для интернет-магазинов России включает в себя и прием платежей. Благодаря этому вы освободитесь от массы бюрократических манипуляций.



На практике все это приводит к тому, что самая трудоемкая работа окажется в компетенции специалистов. Осуществляемый таким образом товарооборот вы контролируете через личный кабинет дистанционно. Там отображается информация о выполняемых операциях. Здесь же можно управлять различными опциями фулфилмента для интернет-магазинов в России — подключать дополнительные функции или отказываться от ненужных. Но и на этом поддержка агрегатора не заканчивается. При желании можно доверить специалистам Шиптор оптимизацию торговой площадки: фото товаров для заполнения каталога, проверку работоспособности сайта и многое другое. Чтобы узнать полный перечень доступных операций, заходите на Shiptor.ru, знакомьтесь со всеми возможностями сервиса и заключайте договор с надежным fulfillment-оператором!