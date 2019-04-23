Neutrinovoltaic: новый термин мировой энергетической революции

На прошлой неделе в швейцарском технологическом институте немецко – американская исследовательская компания NEUTRINO ENERGY Group с успехом завершила ряд лабораторных тестов в области преобразования космического излучения невидимого спектра в источник чистой энергии, что без сомнения является новым значительным этапом внедрения альтернативных технологий получения энергии.

Neutrinovoltaic - это новый термин в области энергетических технологий, который следует обязательно запомнить. Оно произошло из комбинации двух слов нейтрино и фотогальваника. Это инновационная технология, которая с помощью нейтрино и других частиц невидимых природных космических спектров излучения преобразует энергию в электричество.

Фотогальваника, безусловно, знакомый термин для каждого читателя. Но знаете ли вы, что с момента своего появления в 1970-х годах внедрение этой технологии длилось более 20 лет, прежде чем она стала одной из значимых технологий получения электрической энергии? Фотогальваника – это одна из тех технологий, которые были первоначально разработаны для космической индустрии, а затем нашли широкое внедрение в нашей повседневной жизни. Первоначально фотоэлементы могли производить небольшое количество электроэнергии, например, для калькулятора. Только с 1990-х годов эта технология стала настолько передовой, чтобы поставлять электроэнергию для жилых домов, а излишек получаемой электроэнергии направлять в общую сеть.

Первую часть термина Neutrinovoltaic определяет понятие нейтрино. Нейтрино - это крошечные высокоэнергетические частицы невидимого спектра излучения из космоса, которые постоянно и в больших количествах пронизывают каждую точку Земли. В этом они сходны солнечным лучам. Разница заключается только в том, что нейтрино всегда доходят до нас, независимо от времени суток, времени года и погоды. Кроме того, нейтрино имеют очень малую массу. Это было доказано двумя всемирно известными физиками, канадцем Артуром Мак Дональдом и японцем Такааки Кадзита, с помощью недавно разработанных современных методов измерения. За это открытие оба исследователя получили Нобелевскую премию в области физики в 2015 году.

Но какое отношение нейтрино имеют к производству энергии? Через все природные материалы, включая тела человека и животных, нейтрино проходят практически бесследно. Именно по этой причине мы не замечаем их существование в повседневной жизни. Однако, когда нейтрино сталкиваются с искусственно созданным, более плотным материалом, они отдают часть своей кинетической энергии атомам этого материала.

В лабораторных условиях уже доказано, что можно использовать часть кинетической энергии космических частиц невидимого спектра излучения. Это запатентованная разработка NEUTRINO ENERGY Group - немецко-американской исследовательской группы, основной областью изучения которой является использование частиц невидимого спектра космического излучения для выработки электроэнергии.

Для этой цели нейтрино не «улавливаются», но на пути их движения располагается сверхплотное кристаллическое вещество с соответствующим сверхсимметричным напылением. Напыление наносится на металлический проводник, который покрыт легированными частицами углерода и кремния. В этом случае речь идет о производных нано-частиц. Геометрия покрытия выбирается таким образом, чтобы возникающие вибрации усиливались с помощью резонанса. Часть энергии потока частиц передается в электрический проводник и, таким образом, преобразуется в постоянный электрический ток.

В настоящее время Neutrino Deutschland GmbH работает над оптимизацией и масштабированием этой модели, которая уже функционирует в лабораторных условиях, до индустриально применимых стандартов.

Теоретически количество получаемой энергии зависит от величины поверхности, через которую проходит поток частиц.

Например, если бы кузов автомобиля был изготовлен из этого материала, то движущийся автомобиль мог бы непрерывно получать необходимый ток тяги. Аккумуляторы будут тогда использоваться только в качестве резерва для особых нагрузок, например, в процессе совершения обгона или преодоления подъемов на дороге. Во время обычной езды, торможения или спящего режима аккумулятор заряжается без питания от розетки. Поэтому дополнительная сеть зарядных станций больше будет не нужна.

Так же, к примеру, с помощью технологии «Neutrino Inside Solution» электрические приборы в будущем можно заряжать в любом месте без кабеля или розетки.

Никакая другая тема, кроме исследований альтернативных и чистых источников энергии, не может быть сегодня более актуальной, поскольку человечество срочно нуждается в новых источниках получения энергии из-за изменения климата вследствие увеличения парникового эффекта и иссякающего объёма ископаемого топлива.

Сегодня мы всё еще в основном получаем энергию от сжигания ископаемого топлива, такого как уголь, газ или нефть. Однако при сгорании углекислый газ и другие загрязняющие вещества выбрасываются в атмосферу в огромных объёмах. В результате на Земле фиксируется поднятие средней температуры и изменение климата. Всё это в самые ближайшие годы приведёт к тому, что обширные регионы станут не пригодны для проживания человека. Альтернативой без выбросов является, например, атомная энергия. Но ядерные реакторы сами по себе представляют большой риск, и никто не может гарантировать безопасное хранение атомных отходов в течение сотен лет.

Солнце, ветер, геотермальная энергия и гидроэнергетика также являются возможными альтернативными источниками получения электроэнергии, однако их потенциал ограничен. Солнце и ветер являются прекрасными альтернативами, но требуют достаточно больших хранилищ и линий электропередач, поскольку солнечный свет и ветер не всегда присутствуют там и тогда, где непосредственно требуется энергия. Уже существующая проблематика усугубляется тем фактом, что для ограничения изменения климата в допустимых пределах, мы должны уже сейчас начать использовать электромобили взамен автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В связи с этим возникает и ряд других проблем. Электромобилям необходимо значительное дополнительное количества электричества. Однако, если это электричество не генерируется из возобновляемых источников, то использование электромобилей становится бессмысленным. В этом случае только место выброса вредных выхлопных газов будет перемещено от отдельного транспортного средства к электростанции.

Конечно, использование электромобилей может улучшить воздух на загруженных дорогах, но для окружающей среды в целом, для экологического баланса это не принесет положительного эффекта. Еще одной проблемой является отсутствие достаточного количества зарядных станций для электромобилей. Емкость современных батарей очень ограничена, а зарядка занимает слишком много времени, поэтому необходимо создание поистине гигантской сети зарядных станций.

Использование энергии, получаемой из космических частиц невидимого спектра излучения, является реальным решением всех этих проблем. Они присутствуют повсюду - крошечные частицы высокой энергии, которые пронизывают нас непрерывным потоком. Как космическое излучение, они доступны повсюду, постоянно и бесконечно, подобно солнечным лучам, но невидимым, особенно в полной темноте. Используя их энергию, мы получаем чистый источник энергии с нулевым выбросом, гигантское неисчерпаемое энергетическое поле, которое обеспечивает больше энергии каждый день, чем любое ископаемое топливо, оставшееся на Земле сегодня.

Это мнение разделяет Holger Thorsten Schubart, математик и активный политический деятель, генеральный директор NEUTRINO ENERGY Group со штаб-квартирой в Берлине. Любой здравомыслящий человек не может не согласиться с его утверждением:

Уже более века мы практически «высасываем» энергию из земли и эксплуатируем природные ресурсы. Энергия, которая приходит сверху, является, так сказать, энергетическим полем будущего, к которому мы должны примкнуть. С чисто математической точки зрения, мы давно знаем, что каждый день к нам поступает столько энергии, сколько достаточно для нескольких тысяч лет энергетических потребностей человека. Каждый день приходит больше энергии, чем всё вместе взятое остальное ископаемое топливо может выработать сегодня. Это огромное космическое энергетическое поле предназначено для сбора энергии, окружающей нас, которой достаточно, чтобы удовлетворить мировые энергетические потребности следующих поколений.

Г-н Шубарт открыто критикует ситуацию, сложившуюся в Германии: хотя Германия прилагает усилия и тратит значительные средства на углубление фундаментальных исследований, разработка прикладных устройств все еще слишком ограничена. Его компания хочет изменить эту ситуацию в рамках международного сотрудничества и реализовать технологию Neutrinovoltaic для практического применения.

Дополнительная информация: www.neutrino-energy.com