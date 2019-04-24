Доставка из США

Большинство людей в наше время чаще всего совершают покупки в интернете, потому что это гораздо выгоднее и удобнее. А для того, чтобы получать редкие вещи из других стран, например, из США - существует доставка. При помощи сервиса qwintry можно не только заказать уникальные товары, но и не волноваться по поводу их безопасности во время дороги.



Преимущества доставки с помощью этого сервиса:



1. Стопроцентная гарантия безопасности;

2. Высокая скорость доставки;

3. Доставка в любую точку России;

4. Экономия времени, денег и сил.

Описание и дополнительные возможности.

Каждый человек оформляя доставку, должен понимать, что такое доставка и ее аспекты.

Доставка - это транспортировка грузов или товаров в какое-либо место. На сервисе существуют особые возможности, которые порадуют каждого. Например, при совершении покупок на специальных серверах может предоставляться кэшбэк и за счёт полученного кэшбэка можно оплатить доставку.

Существуют различные способы доставки посылки, с учётом специальных возможностей :

Qwintry Air.

Qwintry Ecopost.

USPS Priority - Priority Mail International.

USPS Express (EMS) – Express Mail International.

Также все клиенты https://qwintry.com без исключения оповещаются по поводу местоположения посылки и, если возникают сомнения по поводу сохранности товара, можно оформить страховку, и не волноваться. В случае, если у пользователя возникают вопросы можно обратиться в круглосуточную поддержку, и Вам в любое время окажут необходимую помощь. Клиента проконсультируют по всем интересующим темам на сайте либо по электронной почте.

Для того, чтобы оплатить посылку, нужно всего лишь пополнить баланс в Личном Кабинете и сервис автоматически спишет необходимые, заранее оговоренные средства. Пополнять баланс в Личном Кабинете можно различными способами, в том числе, при помощи банковских карт Visa или MasterCard, системами Apple Pay/Google Pay, а также чеками, всё зависит от желания самого клиента. Доставка не займет много времени, длительность составляет от 10 до 16 дней.

Всё, что от Вас требуется для совершения действий - это зарегистрироваться на сайте. Регистрация моментальная и довольно простая. Посылки доставляются курьером прямо до дверей вашего дома либо самовывозом, что позволит вам сэкономить время. Сервис порадует Вас оптимальной стоимостью доставки, не оставляйте возможность воспользоваться выгодными условиями и наслаждаться покупкам уже сейчас.