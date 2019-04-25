В Мордовии пьяный автомобилист врезался в дискатор

В Ельниковском районе 51-летний пьяный автомобилист устроил ДТП, в котором сам же и пострадал.

Происшествие произошло ранним утром 24 апреля на 6-м километре дороги, соединяющей Ельники, Новоямскую Слободу и Новые Русские Пошаты. По предварительной информации, 51-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-210740 в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения и врезался в сельскохозяйственный дискатор.

Автомобилист был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Краснослободская РБ».

В отношении водителя ВАЗа был составлен административный материал.

Также читайте о том, что в Рузаевке по вине 16-летнего автомобилиста едва не погибли два ребенка.

Источник: гибдд.рф