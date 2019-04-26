Юбилейный городской субботник очистил улицы

Весенний субботник успешно прошел во многих городах, при этом были задействованы силы всех неравнодушных горожан. В Москве субботник оказался юбилейным, уже 100 лет традиция сохраняет города и природные памятники в чистоте. Габаритные инструменты перевезли легко - помогло грузовое такси, так у жителей появилась возможность провести полноценную уборку. Центральные лесопарки были очищены от строительного мусора, пластиковых бутылок. Волонтеры создали таблички, призывающие убирать за собой, сохранять природные территории в чистоте. В мероприятии участвовали не только взрослые, но и дети, каждый неравнодушный участник внес свою лепту.

Что изменилось в городе

С помощью вместительных машин грузового такси было вывезено множество упакованных мешков с мусором, при этом пластиковые бутылки и стекло были сданы в центр переработки, так волонтеры частично оправдали затраты на аренду транспорта. В начале лета активисты планируют повторить акцию, очистить новые территории города и пригорода от мусора. Более 1.5 миллиона человек вышли на улицы для наведения порядка. Участники утверждают, что один день свободного времени, немного строительных материалов и помощь водителей грузоперевозки смогут существенно помочь окружающей среде.

Общественные места в порядке

Еще одной задачей была покраска ограждений, активисты использовали грузовое такси для доставки купленной краски, других материалов. Памятники мыли вручную, был организован плоггинг (сбор мусора во время пробежки). Волонтеры уверены, что такие субботники должны пройти в каждом городе и считают, что их акция послужит примером для других горожан. О проведении очередного субботника активисты планируют сообщить в соцсетях, также используются тематические объявления по городу, участники придумывают лозунги и логотипы. В конце дня горожан ждали развлекательные мероприятия, отдых в чистом парке. Участники делятся впечатлениями с журналистами, утверждают, что мероприятие стоило затраченных сил.