Английские власти объединились с гемблерами для регулирования казино

Самые справедливые и безопасные в мире – такими хотят сделать азартные игры в Великобритании. Ввести новые стандарты для игорной индустрии в 2019 году в Англии хочет Британская Комиссия по азартным играм. Чтобы добиться этого, здесь хотят сначала выслушать различные мнения. Для этого на официальном сайте UK Gambling Comission (UKGC) разместили статью, которая призывает откликнуться как игроков, так и операторов. От них хотят услышать предложения о мерах, которые могут снизить вред от азартных игр и помочь решать споры между игроками и игровыми площадками. Пока на Британских островах происходят такие революционные события, мы советуем проводить время исключительно в проверенных казино. Вот список, где можно сыграть в онлайн казино на рубли https://gogambling.org/online-casinos/top-online-casinos-on-ruble/. Тут вы найдете лицензированные казино, с хорошей репутацией у наших игроков.

Решение споров в гемблинг индустрии

Сейчас решение споров между клиентом казино и оператором в Британской юрисдикции строго регламентировано. Все хотят, чтобы к ним относились честно. Вот наш топ онлайн казино https://gogambling.org/online-casinos/top-10-online-casinos/. Здесь вы найдете заведения, которые гарантируют безопасную и честную игру. Многие из них уже работают по стандартам UKGC. Параллельно, клиент казино может пойти по альтернативной процедуре Alternative Dispute Resolution (ADR). Для нее были разработаны свои строгие стандарты. Теперь Комиссия по азартным играм хочет получить обратную связь от всех заинтересованных сторон следует ли и далее применять эту процедуру или ее надо как-то изменить.

Программное обеспечение для блокировки игрового контента

Чтобы сделать взаимоотношения игроков и операторов казино еще безопасней, Комиссия по азартным играм хочет собрать информацию от пользователей и операторов по таким вопросам:

Надо ли предоставлять пользователям программное обеспечение для блокировки игрового контента?

Должно ли оно быть бесплатным?

Как именно организовать передачу ПО пользователю?

Исполнительный директор UKGC, Пол Хоуп, сказал: Мы хотим, чтобы как можно больше людей высказали нам свое мнение по эти вопросам. Это поможет защитить потребителей и уменьшить принесенный им вред. Мы регулируем и улучшаем взаимодействие с клиентами казино, чтобы азартные игры стали более справедливыми и безопасными. Более строгие стандарты ADR и легкодоступное ПО для блокировки результат этой работы