ТОП-10 мини-отелей в СПб на май 2019

Санкт-Петербург предлагает своим гостям большой выбор мест для отдыха и ночлега – гостиниц, отелей, мини-отелей, хостелов на любой вкус и бюджет. На сегодняшний день самым востребованным среди туристов вариантом размещения являются небольшие гостиницы эконом-класса, предлагающие постояльцам очень комфортные условия за небольшую стоимость. В рейтинге наиболее популярных мини-отелей, верхние строчки занимают следующие гостиницы:

1. «Соната на Невском 5»

Маленькая, но уютная гостиница на 17-ть номеров, расположенная в центре СПб. В пешей доступности расположены главные достопримечательности города.

2. «Оффенбахер Отель»

Исторический бутик-отель, в основу концепции которого заложено отражение целой эпохи – Серебряного века. Гостиница расположена в здании, которое когда-то являлось доходным домом и принадлежало известному купцу. Номера оформлены в стиле 18-19 века.

3. Сеть мини-отелей «Фантазия»

К сети мини-отелей «Фантазия» относятся четыре недорогие, комфортабельные гостиницы, расположенные в тихих и чистых районах Санкт-Петербурга, в непосредственной близости к объектам торговой и транспортной инфраструктуры. Уютные номера обставлены новой, современной мебелью, имеется вай-фай, ТВ, санузел и душ. «Фантазия» – лучший вариант по соотношению цены и качества.

4. «Камердинеръ Отель

Главным преимуществом отеля является возможность забронировать его весь целиком – в распоряжении постояльцев будут находиться семь спален, оборудованный для работы кабинет и гостеприимный парадный холл. Гостиница располагает уютными, комфортабельными номерами, цены на которые – выше средних в данном сегменте.

5. «Арт-Хаус»

Недорогой гостевой дом, номера которого оформлены в самых разнообразных стилях – Буржуа, Камелот, Сакура, Мексикана, Оригами, 1001 ночь, Нефертити, Спарта, Дали, Ретро.

6. «Старая Вена»

Необычный отель, предлагающий оригинальные жилые номера с колоритными интерьерами. Гостиница отлично подойдет тем, кто желает погрузиться в атмосферу переплетения «парадной» культуры Петербурга и богемы.

7. «SwissSTAR»

Небольшая, довольно скромная гостиница-хостел с чистым, хорошим ремонтом. Некоторые номера оснащены собственной душевой кабиной. Имеется общая кухня, на которой постояльцы при необходимости могут приготовить себе еду.

8.«Заповедник»

Мини-отель расположен на улице Рубинштейна и имеет восемь номеров с индивидуальным кондиционером, собственной ванной комнатой с туалетными принадлежностями. В гостинице есть сезонный бассейн под открытым небом и библиотека. Хорошо подойдет для остановки в деловых поездках.

9. Мини-отель «Аничков»

Уютный и удобный во всех отношениях небольшой отель. В номерах имеются ванные комнаты с современной сантехникой, телевизор, современная, функциональная мебель для размещения гостей и их вещей. В стоимость проживания включен завтрак.

10. «У Эрмитажа»

Атмосфера гостиницы располагает к уютному, тихому и спокойному отдыху. Отель расположен вблизи самых значимых достопримечательностей Санкт-Петербурга – Казанский собор, Дворцовая площадь, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Спас на Крови.