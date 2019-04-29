На трассе "Саранск - Чамзинка" произошло смертельное ДТП

28 апреля, в воскресенье, в Мордовии произошла авария, в которой один человек погиб и еще двое получили травмы разной степени тяжести.

Очевидцы сообщили о ДТП в городском паблике "Привет, сейчас, Саранск". По предварительной информации, трагедия произошла утром на трассе "Саранск - Чамзинка".

На дороге столкнулись автомобили "Опель" и ВАЗ. Транспортные средства в результате столкновения вылетели в кювет. Один человек погиб, еще двое получили травмы и госпитализированы. Подробности происшествия выясняются.

По уточненной информации отделения пропаганды ГИБДД РМ, 32-летний водитель ВАЗ-2114 при выезде с второстепенной автодороги на главную предположительно не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автомашиной «Опель Зафира».

Водитель ВАЗа и пассажир (64-летняя женщина) были госпитализированы. Второй пассажир ВАЗа, 30-летний мужчина, скончался на месте ДТП до приезда скорой.

Фото: Александр Шубин