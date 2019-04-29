В Мордовии выбрали лучшие школьные волонтерские отряды

С 7 по 25 марта в республике проходил конкурс на звание лучшего волонтерского отряда. За победу боролось более 50 школьных команд.

По результатам организации и проведения социально-значимых мероприятий были определены победители и призеры.

Первое место занял волонтерский отряд «Бумеранг» саранской школы №22. Второе место у ребят из саранской гимназии №23 – команда «Движение Вверх».

Третье место заняли команда «Волшебники из твоего двора» из Комсомольской школы №2 (Чамзинский район РМ) и эковолонтерский отряд «Радуга добра» из Новотроицкой СОШ (Старошайговский район РМ).

Призеры и победители получат награды и подарки в рамках проведения молодежного форума «Инерка-2019».