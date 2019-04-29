Последний звонок прозвенит в школах Саранска 23 мая

В Саранске для школьников последний звонок прозвенит 23 мая, а потом начнется пора сдачи ОГЭ и ЕГЭ для учеников 9-х и 11-х классов.

В 2019 году ЕГЭ будут сдавать 1315 выпускников 11-х классов, а ОГЭ - 2861 ученик 9-х классов.

Отмечается, что первый экзамен для девятиклассников (иностранный язык) состоится 24 мая. А одиннадцатиклассникам предстоит сдавать первый экзамен 27 мая (география, литература).

В этом году наибольшее количество выпускников (957) будет сдавать обществознание в качестве предмета по выбору. Информация предоставлена Департаментом по социальной политике.