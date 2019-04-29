В Саранске задержали дебошира, устроившего погром в кафе

В одном из кафе Саранска вечером произошло событие, потребовавшее вмешательства сотрудников Росгвардии. По информации пресс-службы Управления Росгвардии по РМ, ведомство получило сигнал о сработавшей в заведении тревожной кнопке.

Прибывший в кафе экипаж обнаружил 29-летнего дебошира, который сломал перегородку в заведении общественного питания и разбил посуду.

Задержанный мужчина был доставлен в отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Источник: Пресс-служба Управления Росгвардии по РМ