В Саранске загорелся мусорный контейнер

В Саранске произошло возгорание мусорного контейнера.

Происшествие произошло днём 29 апреля. Возле дома №34, расположенного по адресу – улица Рабочая, загорелся мусорный контейнер. К моменту приезда пожарных площадь распространения пламени составляла 3 квадратных метра.

Вследствие данного инцидента никто не пострадал.

Причина возгорания мусорного контейнера в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru