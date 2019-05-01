В Атюрьевском районе загорелся жилой дом

В Атюрьевском районе произошло возгорание жилого дома.
В ночь на 1 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Каменка. Воспламенился жилой дом №10, расположенный по адресу – улица Полевая.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе горела иномарка.
Источник: 13.mchs.gov.ru