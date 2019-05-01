В Атюрьевском районе загорелся жилой дом

В Атюрьевском районе произошло возгорание жилого дома.

В ночь на 1 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Каменка. Воспламенился жилой дом №10, расположенный по адресу – улица Полевая.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Краснослободском районе горела иномарка.

Источник: 13.mchs.gov.ru