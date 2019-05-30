Танковые баталии в Мордовии прошли при участии «Ростелекома»

«Ростелеком» выступил партнером открытого межрегионального командного турнира «На Берлин!» по онлайн-игре World of Tanks в Саранске. Мероприятие посетили около тысячи гостей, а участниками стали 50 команд из Самары, Саратова, Йошкар-Олы, Казани и Саранска. Организатор состязаний – Федерация компьютерного спорта Республики Мордовии.

Компания обеспечила турнир высокоскоростным интернетом, развернула для гостей и участников мероприятия сеть Wi-Fi и организовала интернет-трансляцию соревнований на ресурсе online.saransk.ru.

Александр Буянкин, участник турнира:

«Очень рад, что у нас в Мордовии состоялся такой масштабный кибертурнир. Здорово, что за высокими скоростями, качественным интернетом и позитивными эмоциями больше не нужно выезжать в другой город. Уверен, что скоро Саранск станет центром проведения соревнований федерального и международного уровня».

Участники провели 250 отборочных матчей и 20 финальных боев. Четыре команды вышли в гранд-финал. Лидером стала Malies Team (Казань − Йошкар-Ола). Победителям и призерам соревнований «Ростелеком» вручил сертификаты на бесплатное пользование тарифным планом «Игровой».

Сергей Прокофьев, заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» − директор по работе с массовым сегментом:

«Для победы в онлайн-сражениях важен стабильный высокоскоростной интернет. Во время турнира киберспортсмены бились в сети на скорости 200 Мбит/с и были уверены, что соединение их не подведет. Для геймеров мы разработали специальный тарифный план «Игровой», который позволит им сражаться дома так же свободно, как на прошедших состязаниях. Абоненты смогут не только играть, но и быстро скачивать нужный контент, смотреть видео в формате 4К, пользоваться «Интерактивным ТВ» и другими цифровыми сервисами компании для комфорта и безопасности».

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 840 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.