В Мордовии осужденных навестили родственники

В исправительной колонии №5 УФСИН РФ по Мордовии был проведен день открытых дверей.

В рамках указанного мероприятия осужденных, отбывающих наказание в упомянутом исправительном учреждении, навестили родственники. Для гостей была проведена экскурсия по территории колонии, в ходе которой они познакомились с условиями содержания своих близких.

Также в клубе-столовой было организовано чаепитие, во время которого гости поблагодарили администрацию учреждения за теплый прием.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su