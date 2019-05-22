В Саранске 54-летний водитель кроссовера устроил ДТП

В Саранске по вине 54-летнего водителя кроссовера произошло ДТП.
Указанное происшествие произошло утром 21 мая на улице Коммунистической. По предварительной информации, 54-летний гражданин, находившийся за рулем кроссовера марки Land Rover, совершая левый поворот, не уступил дорогу двигавшемуся во встречном направлении легковому автомобилю марки ВАЗ-210740, вследствие чего транспортные средства столкнулись.
25-летнему водителю легковушки понадобилась медицинская помощь.
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Источник: гибдд.рф