Житель Мордовии пойдет под суд за распространение порнографических материалов

В Ичалковском районе суд вынесет приговор в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в распространении и публичной демонстрации порнографических материалов.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в прошлом году 34-летний житель указанного района скачал порнографические материалы с участием несовершеннолетних граждан и разместил их на своей странице в одной из популярных социальных сетей. Доступ к данным материалам обвиняемый не ограничил.

На счету мужчины уже есть несколько судимостей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru