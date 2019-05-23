В Чамзинском районе горел микроавтобус

В Чамзинском районе произошло возгорание грузопассажирского микроавтобуса.

Днём 22 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. В микрорайоне-1 загорелся грузопассажирский микроавтобус марки ГАЗ, припаркованный возле жилого дома.

Пламя повредило транспортное средство на площади 8 квадратных метров.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось, что в Саранске загорелись два гаража.

Источник: 13.mchs.gov.ru