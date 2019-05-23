В Чамзинском районе горел микроавтобус

В Чамзинском районе произошло возгорание грузопассажирского микроавтобуса.
Днём 22 мая на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в посёлке Комсомольский. В микрорайоне-1 загорелся грузопассажирский микроавтобус марки ГАЗ, припаркованный возле жилого дома.
Пламя повредило транспортное средство на площади 8 квадратных метров.
В результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось, что в Саранске загорелись два гаража.
Источник: 13.mchs.gov.ru