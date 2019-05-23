Мордовия вышла на новый уровень производства оптоволокна

В Мордовии подошел к концу масштабный проект модернизации завода «Оптиковолоконные системы».

Общая стоимость указанного проекта составила более 950 млн рублей. Глава Мордовии Владимир Волков на днях осмотрел производство.

Использование современного оборудования позволило повысить общий уровень эффективности производства, а также создать условия для разработки новых видов продукции. Владимир Волков отметил, что особое значение имеет тот факт, что модернизация была произведена силами местных специалистов, которые являются выпускниками МГУ им. Н.П. Огарева.

В ходе модернизации были заменены индукционные печи для вытяжки оптического волокна, введена в эксплуатацию дополнительная линия вытяжки, а также вспомогательный участок покраски оптоволокна и опытный участок изготовления преформ для производства волокна.

Владимир Волков отметил, что благодаря модернизации производственные мощности завода выросли в 1,5 раза, что позволит Мордовии удовлетворить более 50% спроса кабельных заводов России на оптоволокно.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось, телевизионный завод, расположенный в Саранске, начал выпускать оборудование для операторов сотовой связи.