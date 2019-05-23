В одном из исправительных учреждений Мордовии состоялась церемония бракосочетания

В лечебном исправительном учреждении №19 УФСИН РФ по Мордовии состоялась церемония бракосочетания.

Выездную церемонию регистрации брака провела работница Зубово-Полянского ЗАГСа. Брачующиеся подтвердили желание быть вместе росписями в актовой книге регистрации браков.

С пожеланием долгой и счастливой совместной жизни работница ЗАГСа вручила молодой паре свидетельство о браке.

В завершение церемонии жених и невеста обменялись кольцами.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su