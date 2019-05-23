Лос-Анджелес: погода и климат

Лос-Анджелес раскинулся на побережье Тихого океана, и это самый большой город штата Калифорния , а также второй по численности населения в США. Также, этот город весьма привлекателен для туристов со всего мира.

На ближайшую неделю погода в Лос-Анджелесе ожидается безоблачная, а средняя температура будет держаться на уровне 25 градусов Цельсия с отметкой плюс. Полноценное лето пока что не наступило в этом городе, поэтому еще на протяжении нескольких недель не ожидается аномальной жары.

Более подробно отслеживать погоду в "Городе Ангелов" можно тут: https://ru.weather.town.

Субтропический климат Лос-Анджелеса является довольно благоприятным за счет своей мягкости, даже не смотря на небольшие сезонные перепады температур, которые характерны здесь с ноября по апрель. Осадки здесь бывают только в виде дождя, а снег можно увидеть исключительно в горах, иногда в долинах по утрам. В целом, температура в Лос-Анджелесе зимой не опускается ниже 10 градусов, а летом ниже 19 градусов по Цельсию.

Как видно, холодных зим тут не бывает, также как и снега, изморози и метели. Зима в этом городе похожа скорее на раннюю весну или осень, со средней температурой 15 градусов по Цельсию со значком плюс.

Зимой могут чаще выпадать осадки в виде дождей, но это скорее теплые субтропические дожди, которые приятно освежают. Людям, которые плохо переносят жару, идеально будет посетить Лос-Анджелес в зимнее время.

Что касается лета, то нужно быть готовым к очень большой жаре, поскольку средняя температура летом здесь составляет около 30 градусов по Цельсию. Максимальный рекорд жары был зафиксирован 22 июля 2006 года, когда термометр показывал +48 градусов по Цельсию! Поэтому людям, с плохой переносимостью жаркого климата лучше держаться в тени, или посещать "Город Ангелов" в зимнее время.

Также, лето здесь начинается довольно рано - весной, а заканчивается только в середине осени, поэтому невероятная жара здесь более постоянное явление чем приятная прохлада от зимних дождей. Оптимальным, по мнению туристов сезоном для посещения Лос-Анджелеса, является период спада жары, с октября по сентябрь.