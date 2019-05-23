Bridges Wealth Management Solutions — международные финансовые услуги, компании в офшоре

На успешности и прибыльности бизнеса положительным образом сказывается щадящее налоговое бремя. В этих целях предусмотрена регистрация компании в оффшоре. Такая процедура проста, позволяет легально в офшорной юрисдикции избавиться от валютных ограничений и налогов. Регистрация в офшоре характеризуется низкой стоимостью.

К несомненным преимуществам такой процедуры относятся:

обеспечение конфиденциальности владельца компании. Это условие необходимо в условиях жёсткой конкуренции.

сохранение имени контрагентов в тайне. Например, если приходится работать с эксклюзивными поставщиками, чьё имя не хочется афишировать.

смягчение налогового гнёта. Именно по этой причине отдаётся предпочтение офшорам. Некоторые налоговые системы вовсе освобождают владельцев предприятий от бремени уплаты обязательных платежей.

возможность влиться в международный капитал. При высоких финансовых показателях владельцу фирмы предоставляется счёт в иностранном банке. Тогда клиенту предлагаются выгодные условия кредитования.

ослабление валютного контроля. К примеру, российская фирма работает с десятками иностранных поставщиков. Тогда приходится нанимать целый штат сотрудников, контролирующих финансовое сопровождение сделок. Офшорная зона позволяет заключать единый контракт, по которым финансовые потоки будут объединены, а впоследствии распределены между поставщиками.

право получить вид на жительство за рубежом.

освобождение от налогов на имущество и наследство в некоторых зонах.

проведение импортных и экспортных операций.

безопасный перевод активов за границу в рамках правовых норм.

возможность работать с крупнейшими мировыми банками, открыть счёт без препятствий.

Таким образом, регистрация фирмы в офшоре - оправдывающая себя инвестиция. С её помощью возможно получать больший доход, проще вести коммерческую деятельность. Плюс полностью меняется структура фирмы с ориентацией на зарубежье.

Именно поэтому всё больше отечественных компаний регистрируется в офшорных зонах, тем самым переводя туда целые отрасли экономики.