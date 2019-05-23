Bridges Wealth Management Solutions — международные финансовые услуги, компании в офшоре

На успешности и прибыльности бизнеса положительным образом сказывается щадящее налоговое бремя. В этих целях предусмотрена регистрация компании в оффшоре. Такая процедура проста, позволяет легально в офшорной юрисдикции избавиться от валютных ограничений и налогов. Регистрация в офшоре характеризуется низкой стоимостью.
К несомненным преимуществам такой процедуры относятся:
- обеспечение конфиденциальности владельца компании. Это условие необходимо в условиях жёсткой конкуренции.
- сохранение имени контрагентов в тайне. Например, если приходится работать с эксклюзивными поставщиками, чьё имя не хочется афишировать.
- смягчение налогового гнёта. Именно по этой причине отдаётся предпочтение офшорам. Некоторые налоговые системы вовсе освобождают владельцев предприятий от бремени уплаты обязательных платежей.
- возможность влиться в международный капитал. При высоких финансовых показателях владельцу фирмы предоставляется счёт в иностранном банке. Тогда клиенту предлагаются выгодные условия кредитования.
- ослабление валютного контроля. К примеру, российская фирма работает с десятками иностранных поставщиков. Тогда приходится нанимать целый штат сотрудников, контролирующих финансовое сопровождение сделок. Офшорная зона позволяет заключать единый контракт, по которым финансовые потоки будут объединены, а впоследствии распределены между поставщиками.
- право получить вид на жительство за рубежом.
- освобождение от налогов на имущество и наследство в некоторых зонах.
- проведение импортных и экспортных операций.
- безопасный перевод активов за границу в рамках правовых норм.
- возможность работать с крупнейшими мировыми банками, открыть счёт без препятствий.
Таким образом, регистрация фирмы в офшоре - оправдывающая себя инвестиция. С её помощью возможно получать больший доход, проще вести коммерческую деятельность. Плюс полностью меняется структура фирмы с ориентацией на зарубежье.
Именно поэтому всё больше отечественных компаний регистрируется в офшорных зонах, тем самым переводя туда целые отрасли экономики.