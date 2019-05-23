Допуски сро, лицензии, сертификаты iso, юридические услуги и тендеры в России

Система получения разрешительных документов очень разнообразна, поэтому требует досконального знания специфики. При этом законодательная база часто меняет, и требует всегда своевременно реагировать на перемены. Поэтому, бизнесменам и владельцам компаний не всегда удается успешно отслеживать систему получения лицензий и сертификатов. Поэтому, на рынке появилось много компаний, которые предлагают услуги в получении разрешительных документаций - http://www.sbk-uk.ru/.

Основные этапы

Получение разрешительных документов – это сложный и многоэтапный процесс. Так, первым этапом оформления будет получение является формирование пакета документов, далее оформляется заявление от руководителя. Собранная документация отправляется на рассмотрение в лицензионный отдел. Если вся документация верна, стоит запастись терпением, поскольку процедура получения разрешительной документации часто растягивается на период в 1,5 месяца. Далее оформляется приказ на выдачу документа.

Стоит сразу отметить, что разрешительная документация – это не только документ, но еще новые обязательства для владельца бизнеса. Что усложняет саму процедуру получения документа и создает дальнейшую необходимость слежения за новыми законодательными правилами. Именно поэтому владельцы бизнеса часто обращаются за квалифицированной помощью к специалистам.

Услуги правовой группы

Услуги в оформлении разрешительной документации – это профессиональная помощь, которая станет полезна в разных сферах деятельности:

Лицензирование. Помощь в получении разрешительной документации на разные виды деятельности – лицензия на алкоголь, металл, криптографию, ФСБ, МЧС и другое; Сертификация: обязательная и добровольная. В том числе сертификация продукции, оценки опыта и деловой репутации, РДИ, отказное письмо; Обучение сотрудников по охране труда, выполнению опасных работ и другое в аккредитованном центре; Свидетельство о допуске к строительным или ремонтным работам в соответствии с нормами; Юридические услуги: получение юридического адреса, регистрация и ликвидация ООО, ИП, выписки, проведение спецоценки условий труда; Проведение тендеров, поиск закупок и тендеров, банковская гарантия; Бухгалтерские услуги под ключ; Индивидуализация и создание товарного знака.

Оформлению разрешительных документов подразумевает получение консультации, что позволит сориентироваться в законодательных требованиях в данному виду бизнеса. Возможность переложить на плечи специалистов оформление важных документов позволит сэкономить собственные усилия и средства, получить качественную услугу.