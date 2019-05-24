В Мордовии сотрудники МЧС обсудили подготовку мест массового отдыха граждан к летнему периоду

В Мордовии прошло заседание регионального ГУ МЧС РФ, в ходе которого была обсуждена подготовка детских оздоровительных учреждений и объектов массового отдыха граждан к эксплуатации в летний период.

Коллегия отметила, что работа по осуществлению надзора в период подготовки детских оздоровительных учреждений и объектов массового отдыха граждан в летний период осуществляется в целом удовлетворительно. Все объекты были взяты на контроль.

В летний период сотрудники МЧС будут заниматься следующими видами работы: организация приемки в эксплуатацию детских оздоровительных лагерей; обеспечение контроля за противопожарной безопасностью в организациях отдыха и оздоровления взрослых и детей; организация проведения викторин среди детей, конкурсов детского творчества на противопожарную тему и пожарной эстафеты среди отрядов оздоровительных лагерей; организация работы по проведению противопожарных инструктажей с работниками и детьми детских оздоровительных лагерей, практических тренировок по эвакуации людей в случае пожара; подготовка информации главам муниципальных образований и руководителям предприятий, имеющим детские оздоровительные учреждения, об их противопожарном состоянии; проведение работы по профилактике и предупреждению несчастных случаев, гибели людей на воде; проведение пожарно-тактических занятий с личным составом дежурных караулов на детские оздоровительные учреждения, объекты отдыха граждан в летний период.

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Источник: 13.mchs.gov.ru