Полицейские поздравили воспитанников Ардатовского детского дома-школы с завершением учебного года

Сотрудники правоохранительных органов поздравили воспитанников подшефного Ардатовского детского дома-школы с завершением учебного года.

Начальник УРЛС ведомства Игорь Зубаров на торжественной линейке пожелал выпускникам успехов в дальнейшей учебе и удачи на жизненном пути. Полковник внутренней службы Елена Шитина также поздравила ребят с окончанием учебного года.

Полицейские подарили детям памятные сувениры. Кроме того, сотрудники культурного центра МВД по Мордовии подготовили музыкальный подарок.

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Источник: 13.мвд.рф