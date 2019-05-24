Каждый современный автомобиль BMW — это не только безукоризненное качество и надежность, но и сложный механизм, включающий множество узлов, систем и деталей, поэтому любые работы в рамках его обслуживания, ремонта или дооснащения требуют от исполнителя огромного опыта и наличия профессионального оснащения.

«BMW LIVE» — специализированный автосервис BMW в Санкт-Петербурге, осуществляющий комплексное обслуживание всех автомобилей, включенных в модельную линейку баварского концерна. Наш сервис ценится за умеренные цены и высокое качество услуг, обеспечиваемых наличием самого современного оборудования для диагностики и ремонта, а также штатом опытных мастеров, досконально разбирающихся в устройстве любого автомобиля БМВ.

Услуги нашего автосервиса

Высокий уровень технической, инструментальной и кадровой оснащенности, позволяет нашей компании решать практически любые задачи или проблемы, возникающие перед владельцем транспортного средства в процессе его использования и обслуживания.

В числе приоритетных направлений можно выделить выполнение следующих типов работ:

Профессиональная диагностика: визуальный осмотр, программно-электронная оценка (компьютерная диагностика), тестирование на стендах, дефектовка.

Проведение планового и внепланового техобслуживания, а также предоставление услуг в рамках сезонного обслуживания.

Полный комплекс ремонтно-восстановительных работ. Мы осуществляем кузовные работы и ремонт электрооборудования, моторов, ходовой части, рулевых механизмов и прочих систем, рабочие параметры которых нарушены в результате поломки или износа определенных элементов.

Регулировка сход-развала, шиномонтаж.

Спектр работ по дооснащению и выполнению любых видов тюнинга.

Выполняя любые работы из приведенного перечня услуг, наши мастера используют оригинальные комплектующие и материалы, рекомендуемые производителем транспортного средства, но по желанию клиента могут также осуществить подбор аналоговых деталей, что позволит уменьшить расходы на ремонт.

Преимущества нашего сервиса

Главным приоритетом компании «BMW LIVE» является профессиональное и качественное выполнение порученных задач, но при этом мы всегда следим за тем, чтобы наши клиенты не платили больше, чем это действительно необходимо для решения проблемы. Полную стоимость услуг заказчик узнает непосредственно после проведения первичной диагностики, при этом мы никогда не стремимся увеличить прибыль автосервиса за счет установки нового узла, если целесообразнее и выгоднее выполнить ремонт, заменив несколько изношенных деталей. Дополнительно специалисты компании готовы предложить варианты по снижению расходов, используя только проверенные и эффективные решения, не способные негативно повлиять на уровень качества ремонта.

Обращайтесь в «BMW LIVE»: мы знаем все об ожиданиях, предъявляемых клиентами к автосервисам, и умеем им соответствовать!