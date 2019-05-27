В Мордовском заповеднике ликвидировали крупный пожар

В Мордовском заповеднике был ликвидирован пожар площадью 357 га.

Возгорание было обнаружено 19 мая в 142-м квартале заповедника. Пламя вспыхнуло на территории Пуштинского участкового лесничества.

В ликвидации возгорания были задействованы сотрудники и техника ФГБУ «Заповедная Мордовия», МЧС РФ по Мордовии и Нижегородской области (г. Саров), РФЯЦ-ВНИИЭФ, «Первомайского лесхоза» Нижегородской области, ООО «ЕДСПМК», Автодора Краснослободского района. В общей сложности в тушении пожара принимали участие более 140 человек и 33 единицы техники.

По предварительной информации, пожар вспыхнул вследствие попадания молнии. Процесс ликвидации возгорания осложнялся наличием крупных завалов и валежника после пожаров 2010 года, сильно разросшейся поросли березы, болотистых участков, ручьев и небольших речек.

Было создано три крупные группировки по тушению пожара, которые проводили расчистку валежа для создания широких противопожарных полос, опашку минерализованных полос, опиливание деревьев вдоль кромки очагов тушения пожара, закольцовывание очагов пожара для их локализации и дальнейшей ликвидации, окарауливание пожара. В некоторых местах были созданы переправы и расчищены болотистые участки для прохода тяжелой и пожарной техники.

Директор ФГБУ «Заповедная Мордовия» Александр Ручин заявил, что данный пожар стал самым крупным с 2010 года.

В настоящее время возгорание полностью ликвидировано.

Ранее сообщалось, что по причине пожара в заповеднике был введен режим ЧС.

Источник: zapoved-mordovia.ru