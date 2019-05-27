Более 30 тысяч семей в Мордовии смотрят «Интерактивное ТВ» «Ростелекома»

Количество подписчиков «Интерактивного ТВ» «Ростелекома» превысило в Республике Мордовия 30 тысяч. Прирост абонентской базы год к году составил 20%. Ежемесячно в регионе более 400 семей выбирают федеральный продукт.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Интерактивное телевидение уверенно завоевывает симпатии жителей Мордовии. Об этом говорит стабильный прирост пользователей год к году. Растущая популярность услуги обусловлена высоким качеством изображения, разнообразием контента и огромной коллекцией видеотеки. А с приложением Wink «Интерактивное ТВ» можно смотреть в мобильном приложении смартфона или планшета где угодно: в дороге, на отдыхе или в кафе».

30-тысячным абонентом «Интерактивного ТВ» стал Александр Студенов из Саранска. Телевидение он подключил в пакете с высокоскоростным интернетом.

Александр Студенов:

«Интерактивным ТВ довольна вся семья. Я смотрю спортивные и информационные каналы, жена и дочка − мелодрамы, внучке включаем мультфильмы. А если кто-то из нас пропустил что-то интересное, выручает управление просмотром. С этим сервисом мы смотрим любимые передачи в удобное время».

«Управление просмотром» позволяет поставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или смотреть передачи из архива за последние 72 часа. С «Караоке» вся семья может весело провести выходные. Киноновинки из «Видеопроката» доступны зрителям почти сразу после выхода в кинотеатре.

Оставить заявку на подключение «Интерактивного ТВ» можно на сайте www.company.rt.ru, по телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания компании.

* * *

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 1,9 млн, из них более 1,2 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше 840 тыс. абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5 млн клиентов.