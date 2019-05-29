Уралвагонзавод не справляется с проектом "Армата", считают наблюдатели

«Уралвагонзавод» получил почетный и выгодный госзаказ – производство суперсовременных танков Т-14, или «Армата». Вот только после смены руководства, произошедшей сразу после вхождения предприятия в состав госкорпорации Ростех, остается все меньше надежд, что УВЗ справится с этой задачей.



«Наша версия» считает, что бывший заместитель министра промышленности и торговли Александр Потапов, назначенный в 2016 году генеральным директором предприятия вместо Олега Сиенко, откровенно не справляется со своими функциями. Под руководством Потапова завод погряз в многочисленных судебных разбирательствах, в результате чего стратегически важные проекты, такие, в частности, как серийный выпуск «Арматы» и бронированных боевых машин на ее основе, буквально «положены под сукно». Так, до сих пор не пущены в эксплуатацию экспериментальные сборочные цеха в Нижнем Тагиле, те, в которых должно было вестись серийное производство танков. Вместо этого завод и его гендиректор судятся с НИИ, подготовившим проектную документацию и так и не получившим деньги за свою работу.



Похоже, тяжбы вообще стали приоритетным направлением деятельности Потапова. На сегодня «Уралвагонзавод» задействован в сотнях судебных процессов, и преимущественно в качестве ответчика. В качестве истцов выступают не только деловые партнеры предприятия – его поставщики, подрядчики и т.п. - но и сотрудники завода. Перед всеми ними «Уралвагонзавод» имеет неурегулированные финансовые обязательства. Куда при этом делись деньги, «сэкономленные» на отдаче элементарных долгов – большой вопрос. За последние два года завод не реализовал ни одного сколько-нибудь значимого проекта.

Источник: versia.ru