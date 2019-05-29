В Мордовии осужденных готовят к освобождению

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии прошло занятие по подготовке осужденных к освобождению.

В ходе указанного занятия осужденным был разъяснен порядок оформления паспорта, его замены, а также порядок действий при утрате или хищении документа.

Во время занятия осужденным было предложено в виде цветных смайликов оценить освоение темы.

Подобные занятия способствуют повышению образовательного уровня осужденных и подготовке к жизни на свободе.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su