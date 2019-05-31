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Бутики брендовой одежды «МультиМода»

Бутики брендовой одежды «МультиМода»

Для современного человека имеет огромное значение его внешний образ и то, какое впечатление он производит на окружающих людей. Этот образ складывается из огромного количества мелочей, но его основой всегда является со вкусом подобранная одежда, которая отличается высоким уровнем качества и соответствует основным критериям современного стиля.

Хотите обновить гардероб, дополнив его самыми качественными и красивыми вещами? Бутики брендовой одежды «МультиМода» готовы порадовать вас разнообразным ассортиментом товаров и максимально выгодными ценами.

Бренды

В ассортименте компании «МультиМода» представлено более 50-ти лучших мировых брендов. У нас можно купить товары от таких известных торговых марок, как:

  • Parajumpers.
  • EMPORIO ARMANI.
  • Michael Kors.
  • Iceberg.
  • C.P.Company.
  • 7 For All Mankind.
  • Paul & Joe sister и многих других.

Через сеть наших магазинов и интернет-магазин реализуется только оригинальная мужская и женская одежда, поэтому вы не рискуете приобрести подделку.

Мужская одежда

Для мужчин в нашем ассортименте предлагаются следующие виды товаров:

  • Верхняя одежда (пуховики, жилеты, эффектные пальто, куртки, ветровки, парки и многое другое).
  • Одежда для спорта, представленная как костюмами, так и отдельными элементами (толстовки и брюки).
  • Брюки, трикотажные вещи, футболки, джинсовые изделия, рубашки и прочее.
  • Аксессуары и обувь.

Женская одежда

Выбор товаров для женщин очень велик и включает:

  • Пуховики, куртки, дубленки, жилеты, плащи, парки и элегантные пальто.
  • Рубашки, блузы, топы и футболки.
  • Брюки, джинсы и шорты.
  • Платья и юбки.
  • Пиджаки.
  • Трикотажные изделия.
  • Спортивная одежда (толстовки, брюки, костюмы).
  • Обувь, сумки и ремни.

Магазины

Все товары, предложенные компанией «МультиМода», можно купить в одном из пяти магазинов, расположенных в Санкт-Петербурге. Среди наших главных плюсов можно выделить:

  • Разнообразный ассортимент одежды от лучших мировых брендов.
  • Оригинальные товары с высоким уровнем качества.
  • Выгодные цены, наличие скидок.
  • Наличие интернет-магазина, в котором можно заказать вещи с доставкой в любой населенный пункт России.

Мечтаете пополнить гардероб брендовыми вещами, но пугает высокая стоимость товаров или возможность приобретения подделки? Обращайтесь в «МультиМода»: мы по выгодным ценам реализуем оригинальную брендовую одежду и придерживаемся лучших стандартов в обслуживании покупателей.