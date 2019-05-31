Бутики брендовой одежды «МультиМода»

Для современного человека имеет огромное значение его внешний образ и то, какое впечатление он производит на окружающих людей. Этот образ складывается из огромного количества мелочей, но его основой всегда является со вкусом подобранная одежда, которая отличается высоким уровнем качества и соответствует основным критериям современного стиля.

Хотите обновить гардероб, дополнив его самыми качественными и красивыми вещами? Бутики брендовой одежды «МультиМода» готовы порадовать вас разнообразным ассортиментом товаров и максимально выгодными ценами.

Бренды

В ассортименте компании «МультиМода» представлено более 50-ти лучших мировых брендов. У нас можно купить товары от таких известных торговых марок, как:

Parajumpers.

EMPORIO ARMANI.

Michael Kors.

Iceberg.

C.P.Company.

7 For All Mankind.

Paul & Joe sister и многих других.

Через сеть наших магазинов и интернет-магазин реализуется только оригинальная мужская и женская одежда, поэтому вы не рискуете приобрести подделку.

Мужская одежда

Для мужчин в нашем ассортименте предлагаются следующие виды товаров:

Верхняя одежда (пуховики, жилеты, эффектные пальто, куртки, ветровки, парки и многое другое).

Одежда для спорта, представленная как костюмами, так и отдельными элементами (толстовки и брюки).

Брюки, трикотажные вещи, футболки, джинсовые изделия, рубашки и прочее.

Аксессуары и обувь.

Женская одежда

Выбор товаров для женщин очень велик и включает:

Пуховики, куртки, дубленки, жилеты, плащи, парки и элегантные пальто.

Рубашки, блузы, топы и футболки.

Брюки, джинсы и шорты.

Платья и юбки.

Пиджаки.

Трикотажные изделия.

Спортивная одежда (толстовки, брюки, костюмы).

Обувь, сумки и ремни.

Магазины

Все товары, предложенные компанией «МультиМода», можно купить в одном из пяти магазинов, расположенных в Санкт-Петербурге. Среди наших главных плюсов можно выделить:

Разнообразный ассортимент одежды от лучших мировых брендов.

Оригинальные товары с высоким уровнем качества.

Выгодные цены, наличие скидок.

Наличие интернет-магазина, в котором можно заказать вещи с доставкой в любой населенный пункт России.

Мечтаете пополнить гардероб брендовыми вещами, но пугает высокая стоимость товаров или возможность приобретения подделки? Обращайтесь в «МультиМода»: мы по выгодным ценам реализуем оригинальную брендовую одежду и придерживаемся лучших стандартов в обслуживании покупателей.