Ранее судимый житель Теньгушева подозревается в убийстве

Сотрудники Темниковского отделения СУ СКР по РМ возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ – «Убийство». Подозреваемый в преступлении – ранее судимый житель Теньгушевского района Мордовии.

По версии следствия, 16 мая 44-летний житель райцентра купил бутылку водки и пришел с ней в дом своего знакомого, где находился и его брат, с которым гость ранее не был знаком.

В ходе распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, в результате которой подозреваемый несколько раз ножом ударил гостя. От полученных ран потерпевший скончался. Следующей ночью подозреваемый вырыл яму в поле и спрятал там труп.

Вскоре в дежурную часть отделения полиции №14 (по обслуживанию Теньгушевского района) ММО МВД России «Темниковский» поступило сообщение об исчезновении мужчины. В оперативно-розыскных мероприятий была установлена причастность к преступлении ранее судимого жителя Теньгушева.

Свою вину задержанный полностью признал. Подозреваемый заключен под стражу.

Источник: 13.мвд.рф