Жительница Саранска нарвалась на мошенников при продаже газовой плиты

27-летняя горожанка обратилась в отделение полиции с заявлением о мошенничестве.

Потерпевшая сообщила, что разместила объявление в Интернете о продаже газовой техники. Позвонивший ей потенциальный покупатель сообщил, что готов купить плиту и попросил реквизиты банковской карты продавца, в том числе и код безопасности. Немного посомневавшись, женщина все же сообщила данную информацию.

В результате злоумышленники сняли с банковской карты потерпевшей почти 70 тысяч рублей. В рамках возбужденного дела проводится проверка.

Сотрудники полиции обращаются ко всем жителям с напоминанием о том, что конфиденциальную информацию (СVC- или CVV-коды банковской карты и одноразовые пароли, поступающие смс от банка) сообщать никому нельзя. Ставшие жертвами мошенников должны обратиться незамедлительно обратиться в полицию и в банк для блокировки карты.