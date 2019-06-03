В Зубово-Полянском районе Мордовии 5-летний мальчик пострадал в ДТП

Днем 2 июня в селе Ачадовка произошло дорожно-транспортное ДТП, в котором пострадал ребенок.

По информации из отделения пропаганды ГИБДД РМ, в 16:00 ну улице Набережной водитель не справился с управлением мотоблока "Каскад" с прицепом-тележкой. Происшествие случилось при выезде транспорта на проезжую часть - под колесо наклонившейся на повороте тележки попал упавший с нее 5-летний мальчик.

Пострадавший ребенок был госпитализирован в Зубово-Полянскую районную больницу с травмами. На 58-летнего водителя заведено административное дело, проводится проверка.

Источник: Пропаганда ГИБДД РМ