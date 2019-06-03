В Саранске отметят салютом День города 12 июня

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города и Дню России, пройдут в Саранске 12 июня, начавшись традиционно на Советской площади в 10:00, а в районах города – в 17:00.

Праздничный салют состоится в 22:00, его организация стала возможной за счет средств компании-спонсора.

Кроме того, в Саранске идет подготовка к празднованию 6 июня Пушкинского дня России и Дня русского языка.

Начальник управления культуры Татьяна Салищева отметила, что приуроченные к этой дате мероприятия состоятся в библиотеках города и одноименном парке в центра Саранска. Мероприятия пройдут также в районах города и в парке Победы.

Источник: adm-saransk.ru