Как и где водителю большегруза оформить пропуск на МКАД

Вот уже без малого десятилетие как в столице были введены определенные ограничения по передвижению тяжелого автотранспорта по мкаду. Без специального пропуска передвижение большегрузов по мкаду невозможно, и для их проезда отведено специальное время суток – такова принятая в Москве система мер по ограничению движения грузового транспорта. Цель у данного нововведения состоит в уменьшении нагрузки на дороги и в улучшении экологической обстановки.

Вот примерный список ограничений, касающихся передвижения специальной категории автотранспорта:



1. В период с 6 утра по 22 ваечера ограничен въезд в центр ТТК и движение по ТТК

2. Передвигающийся по МКАДу грузовой автотранспорт должен соответствовать 2 экологическому классу безопасности или быть классом выше

3. Запрещается двигаться: транспорту с массой более 12 тонн по МКАД и в его пределах; транспорту с массой более 1 тонны по третьему транспортному кольцу и в его границах.

Для законного передвижения транспорта в зонах с ограничение движения выдаются пропуска разного срока действия – от одноразового пропуска до пропуска, сохраняющего срок действия на год. Указанные выше документы необходимы индивидуальным предпринимателям, имеющим дело с грузоперевозками, а оформить этот важный документ можно в компании «Альфа-МСК»https://propuskamsk.ru/index.php/oformlenie-propuska-na-mkad, которая специализируется на оформлении подобного рода бумаг для беспрепятственного передвижения грузовых машин.



Чтобы не допустить заминок в вашей работе и оградить себя от возможных нежелательных лишних убытков и сбоев графика поездок автотранспорта, предпринимателю необходимо заказать пропуск. Документы выпускаются следующих форматов:



• пропуск на МКАД на 5 дней – временный пропуск, допускающий несколько поездок по МКАДу в течение 5 дней, его оформление наиболее быстрое, занимает всего пару часов

• пропуск на МКАД на полгода – документ, оформление которого занимает около 3-5 дней

• пропуск на МКАД на 1 год.



В документе, разрешающем выезд на МКАД, будет отказано, если у водителя есть неоплаченные штрафы, не погашенные за 2 месяца до заявления на выдачу пропуска. Если грузовой автомобиль имеет прицеп, выдача дополнительных документов на прицеп не требуется, достаточно только пропуска на основное транспортное средство.

При обращении за получением бумаги в компанию «Альфа-МСК» вы можете быть уверены, что вся соответствующая документация будет подготовлена специалистами компании. После получения документа водитель сможет совершать поездки по МКАД круглосуточно.