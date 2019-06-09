«Мордовия Арена» поборется за финал Кубка России и матчи молодежной сборной

Финал Кубка России по футболу и матчи молодежной сборной могут пройти на стадионе «Мордовия Арена».

Министр спорта Мордовии Александр Савилов заявил, что у него есть желание подарить праздник городу, а также намерение доказать, что в регионе можно организовывать массовые спортивные мероприятия на высшем уровне.

Также министр отметил, что в настоящее время ведутся переговоры по нескольким матчам, а в ближайшем будущем будут поданы заявки на проведение финала Кубка и Суперкубка России.

Кроме того, Александр Савилов отметил, что главным преимуществом стадиона в Саранске является компактность.

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Источник: sport-express.ru