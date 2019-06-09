В Мордовии сотрудники полиции провели операцию «Надзор»

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов подвели итоги проведения оперативно-профилактического мероприятия под названием «Надзор».

Указанное мероприятие было направлено на повышение эффективности работы по контролю за соблюдением поднадзорными лицами установленных судом административных ограничений, активизацию деятельности по установлению лиц, уклоняющихся от административного надзора.

Стражи порядка в ходе проведения операции выявили 15 преступлений, связанных с уклонением от административного надзора.

Также было выявлено 165 административных правонарушений, касающихся несоблюдения административных ограничений и невыполнения обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре. Также стражи порядка зафиксировали 16 административных правонарушений, совершенных лицами, формально подпадающими под надзор.

Ранее сообщалось, что в Мордовии полицейские провели операцию «Металл».

Источник: 13.мвд.рф