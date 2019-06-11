Нарушение слуха у ребенка является серьезной проблемой и для него, и для его родителей. Однако это вовсе не означает, что маленький человек обречен на изоляцию и пожизненное одиночество – сегодня у детей с нарушениями слуха имеются безграничные возможности для включения в социум, полноценного становления личности, получения хорошего образования и интересной специальности.

Социальная адаптация и образование полностью глухого или слабослышащего ребенка во многом зависит от мастерства и профессионализма сурдопедагогов, на которых возложена непростая педагогическая миссия – помощь в преодолении сложностей восприятия информации и обеспечение гармоничного развития личности. В профессии сурдопедагога заложены сразу несколько специальностей: это и врач, и учитель, и психолог, и логопед. Воспитание и обучение детей с нарушениями слуха – непростая задача, требующая от педагогов в дополнение к практике преподавания, еще и полной самоотдачи. Терпение, понимание и увлеченность своим делом требуются от любого учителя – но в сурдопедагогике эти качества должны быть возведены в десятую степень. Не говоря уже об отличной профессиональной подготовке и постоянном повышении квалификации – способности сурдопедагога прямо и косвенно влияют на судьбу ребенка со слуховой патологией.

Важнейшим элементом профессионального роста педагога является качественная литература – книги по сурдопедагогике являются неотъемлемой частью деятельности дефектолога.

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